نقابة المعلمين: مستمرون في الاعتصام لحين زيادة المرتبات

قال رئيس نقابة المعلمين عبدالنبي النف، اليوم الإثنين، إن عودة الدراسة للعام الجديد مرتبطة بتحقيق مطالب المعلم والتي تتمثل في زيادة مرتبات المعلمين من خلال تطبيق القانون الصادر من مجلس النواب في العام 2018.

وأوضح النف في تصريحات صحفية، أن المعلمين في البلاد متحدين أكثر من أي وقت مضى للمضي قدما في المطالبة بتحقيق مطالبهم واستئناف الدراسة مجددًا.

وأكد النف أن الاعتصام دخل شهره الثاني في المنطقة الشرقية على الرغم من إعلان وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة عودة الدراسة في أكثر من مناسبة لكن دون جدوى، مشيرا إلى أن الوضع في المنطقة الغربية والجنوبية مشابه لما يحدث في بنغازي والمدن الأخرى لافتا إلى أن الاعتصام مستمر أيضا رغم إعلان حكومة الوفاق غير المعتمدة عن عودة الدراسة في شهر يناير من العام 2021.

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