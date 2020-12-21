اليونان: نسعى لمنع إقامة قاعدة عسكرية تركية في ليبيا

ليبيا- شدد وزير الخارجية اليوناني “نيكوس دندياس” على مساعي بلاده لضمان خضوع شواطئ ليبيا المقابلة لجزيرة غريت لقوى صديقة، على حد تعبيره.

تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليونانية عن “دندياس” تابعتها صحيفة المرصد أشار خلالها إلى العمل الدؤوب من قبل اليونان لمنع إقامة قاعدة تركية في ليبيا، مبينًا أن بلاده تأمل في تراجع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج عن المذكرة الموقّعة مع الأتراك بشأن المناطق البحرية.

بدوره دعا وزير الدفاع الأميركي الأسبق روبرت غيتس إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن لمعاقبة تركيا على أفعالها في ليبيا، المتمثلة بإرسال المرتزقة السوريين والأتراك لمحاربة الليبيين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية