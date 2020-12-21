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«الفلاح»: الانشقاقات الداخلية أخطر أمر يهدد «ثورة فبراير»

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال خالد الفلاح المحلل السياسي الموالي لـ”حكومة الوفاق” إن “الانشقاقات الداخلية هي أخطر أمر يهدد ثورة فبراير، هناك تخوين وسوء فهم ورغبة بعض الأطراف في اختطاف فبراير ونسبها لأنفسهم دون غيرهم، نرجسية وحب للذات، وكلها عوامل هي السبب في الوضع الحالي” وفق قوله.

“الفلاح” أضاف في حوار مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء التابع للإخوان المسلمين – مساء أمس الأحد: “رأينا ذلك في لجنة الـ50، وكيف تغيرت طريقة التصويت، فالانشقاقات الداخلية شجعت البعثة الأممية لتغير طريقة التصويت في اللحظة الأخيرة، ونحن في أمس الحاجة إلى توحيد الصف الفبرايري بأسرع وقت ممكن لأن الوضع الحالي سيء” وفق تأكيده.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • أستغرب و أتعجب بأن هناك مازال يتحدث عن ثورة قهاير..؟؟!!!! اي ثورة ايها البائس …؟؟؟ثورة جلبت لنا الدواعش والمستعمر والارهاب والنهب والسرقة والخوان المفلسين …ثورة جلبت لنا الحروب والنزوح والامراض والفقر والجهل…حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بهذه النكبة…حسبنا الله في الخونة والعملاء الذين باعوا الوطن مقابل حزمة دولارات وشقة في عاصمة العاهرات والدواعش اسطنبول…لعنة الله عليكم ايها الخونة …

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