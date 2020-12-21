«الفلاح»: الانشقاقات الداخلية أخطر أمر يهدد «ثورة فبراير»

قال خالد الفلاح المحلل السياسي الموالي لـ”حكومة الوفاق” إن “الانشقاقات الداخلية هي أخطر أمر يهدد ثورة فبراير، هناك تخوين وسوء فهم ورغبة بعض الأطراف في اختطاف فبراير ونسبها لأنفسهم دون غيرهم، نرجسية وحب للذات، وكلها عوامل هي السبب في الوضع الحالي” وفق قوله.

“الفلاح” أضاف في حوار مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء التابع للإخوان المسلمين – مساء أمس الأحد: “رأينا ذلك في لجنة الـ50، وكيف تغيرت طريقة التصويت، فالانشقاقات الداخلية شجعت البعثة الأممية لتغير طريقة التصويت في اللحظة الأخيرة، ونحن في أمس الحاجة إلى توحيد الصف الفبرايري بأسرع وقت ممكن لأن الوضع الحالي سيء” وفق تأكيده.