عمران: ساعون للنهوض بواقع عمل البلديات لخدمة المواطن

ليبيا- أكد رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران أن أولوية العام القادم ستكون لدعم الحكم المحلي والتطوير المؤسساتي للبلدليات.

بيان صحفي صادر عن مجلس النواب نقل عن عمران تأكيده أن لجنة الإدارة والحكم المحلي ستعمل على التطوير المؤسساتي للبلديات، وبما يكفل أداءها لمهامها على أكمل وجه، عبر الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية، مبينًا أن اللجنة ماضية في وضع خطة متكاملة لمتابعة الأداء بالتعاون مع الوزارة المعنية.

ونقل البيان عن عمران تأكيده السعي لضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة، بهدف وصول الخدمات وسلامة التوزيع المكاني لها، والحد من التصرفات غير القانونية، مبينًا حرص لجنة الإدارة والحكم المحلي على متابعة استكمال بناء هياكل البلديات الإدارية والنهوض بأقسامها الفنية.

وبحسب البيان، أشار عمران إلى أن المتابعة تشمل تعاون البلديات بشكل أكبر مع القطاعات ضمن حدودها الإدارية وتحسين بنيتها المعلوماتية وضمان تفاعلها بشكل فعال مع سكانها، مشددًا على ضرورة النهوض بواقعها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين مستوى معيشة الشعب الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية