«مكافحة الأمراض»: 640 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 722 شخصا ووفاة 16 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 20 ديسمبر 2020م وفقا للبيان رقم (281).

واستلم المركز عدد (3910) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1504) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1000) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (332) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (50) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (95) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (188) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (302) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (81) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (14) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (6) عينات، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (4) عينات، مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراتة عدد (92) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (118) عينة، مختبر PCR مركز العزل زواره عدد (124) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3270) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (640) عينة موجبة لفيروس كورونا (451 جديدة + 189 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 189 حالة جديدة

عدد 81 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 11 حالة جديدة

عدد 69 حالة مخالطة

3.الماية

عدد 27 حالة جديدة

4.القره بوللي

عدد 4 حالة جديدة

5.المنشية الجميل

عدد 4 حالة جديدة

6.الخمس

عدد 10 حالة جديدة

7.طبرق

عدد 5 حالة جديدة

8.الزهراء

عدد 2 حالة جديدة

9.قصر الأخيار

عدد 4 حالة جديدة

10.سبها

عدد 3 حالة جديدة

11.الشاطئ

عدد 2 حالة جديدة

12.البوانيس

عدد 6 حالة جديدة

13.الحرابة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

14.الزاوية الجنوب

عدد 1 حالة جديدة

15.السبيعة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

16.العجيلات

عدد 7 حالة جديدة

17.العامرية

عدد 1 حالة جديدة

18.ككلة

عدد 1 حالة مخالطة

19.جنزور

عدد 17 حالة جديدة

20.قصر بن غشير

عدد 3 حالة جديدة

21.زليتن

عدد 77 حالة جديدة

عدد 19 حالة مخالطة

22.ترهونة

عدد 1 حالة جديدة

23.غريان

عدد 10 حالة جديدة

24.باطن الجبل

عدد 7 حالة جديدة

25.الزاوية الغرب

عدد 12 حالة جديدة

26.الجميل

عدد 2 حالة جديدة

27.رقدالين

عدد 5 حالة جديدة

28.غدامس

عدد 1 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

29.سوق الخميل امسيحل

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

30.يفرن

عدد 7 حالة جديدة

31.زواره

عدد 26 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

32.الجفرة

عدد 2 حالة جديدة

33.صبراته

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 722 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 531 حالة في طرابلس

2.عدد 11 حالة في قصر بن غشير

3.عدد 17 حالة في سبها

4.عدد 10 حالات في صبراته

5.عدد 10 حالات في غدامس

6.عدد 34 حالة في مصراته

7.عدد 84 حالة في زليتن

8.عدد 25 حالة في زواره

تفاصيــــــل الــــ ( 16 ) حالة الوفاة

1.عدد 5 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في السائح

3.عدد 1 حالة في العجيلات

4.عدد 2 حالة في قصر الأخيار

5.عدد 1 حالة في صبراته

6.عدد 4 حالات في زليتن

7.عدد 2 حالة في زواره

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 95200

2.الحالات النشطة : 28299

3.المتعافين : 65532

4.الوفيات : 1369