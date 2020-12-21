الليبية للاستثمار تناقش إعداد موازنتها التقديرية لـ 2021

ناقشت المؤسسة الليبية للاستثمار، في اجتماع للإدارة التنفيذية، إعداد الموازنة التقديرية للمؤسسة عن العام 2021، تمهيداً لاستعراضها أمام مجلس الإدارة، بالإضافة إلى التقرير السنوي عن 2020.

وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بوقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي علي محمود حسن، استعرض كذلك المستجدات المتعلقة بسير العمل، بحضور مدراء الإدارات والمشاريع.

وبحث الحضور آلية تنفيذ مخرجات التحول، حيث تم الاتفاق على خطة زمنية لتنفيذ هذه المخرجات عبر تكاتف جهود فريق العمل بالمؤسسة، سعياً للرفع من إمكانيات المؤسسة التشغيلية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والإفصاح والمساءلة.

وأعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، نهاية سبتمبر الماضي، “إنجاز المرحلة الأولى من برنامج التحول بالشراكة مع شركة أوليفر وايمان الدولية، واستلمت كافة المخرجات المتمثلة في هيكل تنظيمي جديد، وعدد من لوائح العمل وسياسات الاستثمار والمخاطر”.

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