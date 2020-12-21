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«الرفادي»: «عقيلة» و«السراج» يتآمران على «ثورة فبراير» مع أحد التيارات السياسية

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب رئيس ما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» عبد الله الرفادي، المرتبط بما يسمى «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا» التي كان يترأسها محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني السابق، عن تخوفه من وجود ما سماها “مؤامرة تحاك ضد ثورة فبراير” وفق قوله.

مخاوف “الرفادي” عبر عنها على حسابه بـ”فيسبوك” حيث كتب قائلاً: “مؤامرة كبيرة تحاك، وبأطراف للأسف محسوبة على ثورة فبراير، كلها تصب في صالح الثورة المضادة كلها تدور بين عقيله صالح وفائز السراج وتيار سياسي يريد أن يكون جزءاً من السلطة  بأي ثمن” وفق قوله.

وتأتي “مخاوف الرفادي” بعد حديث خالد الفلاح المحلل السياسي الموالي لـ”حكومة الوفاق”  حول أن “الانشقاقات الداخلية هي أخطر أمر يهدد ثورة فبراير، هناك تخوين وسوء فهم ورغبة بعض الأطراف في اختطاف فبراير ونسبها لأنفسهم دون غيرهم، نرجسية وحب للذات، وكلها عوامل هي السبب في الوضع الحالي” وفق قوله.

“الفلاح” أضاف في حوار مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء التابع للإخوان المسلمين – مساء أمس الأحد: “رأينا ذلك في لجنة الـ50، وكيف تغيرت طريقة التصويت، فالانشقاقات الداخلية شجعت البعثة الأممية لتغير طريقة التصويت في اللحظة الأخيرة، ونحن في أمس الحاجة إلى توحيد الصف الفبرايري بأسرع وقت ممكن لأن الوضع الحالي سيء” وفق تأكيده.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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    عقد أجتماع سري بين القوادة في الشرق والقوادة في الغرب بأشراف حراس المعبد بحضور بريطاني لتقلص عجز الميزانية التي نهبها الطرطور حفتر وفروخه والدواعش السلفية والاخوان والمرتزقة والقذاذفة بالشرق مع نهبها الطرطور السراج وفروخ الحرام والدواعش السلفية والاخوان والمرتزقة والقذاذفة … وأصبح العجز كبير في الميزانية وليبيا دخلت دائرة الافلاس بسبب حروب كلاب اليهود في الشرق والغرب … وفوضع لهم حراس المعبد خطة بدعم اليهود لتقليص العجز في الميزانية كالأتي :
    1- توحيد مصرف ليبيا المركزي بين يهود الشرق ويهود الغرب .
    2- رفع سعر الدولار الى 4,48 دينار توحيدة لخدمة يهود الشرق ويهود الغرب.
    3- تقليص العجز في الميزانية الليبية التي سببتها الحروب بقيادة يهود الشرق ويهود الغرب .
    4- المواطن يقوم بدفع تكاليف الحرب التي خاضها يهود الشرق ويهود الغرب من 2011 الى 2020 عبر كلابهم .
    5- تمكين اليهود من الشراء العقارات داخل المدن الليبية بسبب الجوع والاستفادة من ارتفاع الدولار الى 15 دينار بعد فبراير 2021م.
    6- تصبح غيرادات النفط والغاز لمرتزقة اليهود والنصارى في الشرق والغرب فقط .
    يعيش اليهود والنصارى التي تعرف حقيقة هذه الشعوب الفاسدة مع التحية والتقدير والاحترام لهم في كيفية التعامل مع هذه الشعوب العربية والاسلامية الفاسدة … الله لاتربح الشراقة … والله لايغيب عليهم بلاء … الله يحرقهم كما حرقوا ليبيا … كأنكم رجاله أطلعوا مظاهرات ياقوادة … وشوفوا شن يصر فيكم ياخونة .

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