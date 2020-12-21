«الرفادي»: «عقيلة» و«السراج» يتآمران على «ثورة فبراير» مع أحد التيارات السياسية

أعرب رئيس ما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» عبد الله الرفادي، المرتبط بما يسمى «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا» التي كان يترأسها محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني السابق، عن تخوفه من وجود ما سماها “مؤامرة تحاك ضد ثورة فبراير” وفق قوله.

مخاوف “الرفادي” عبر عنها على حسابه بـ”فيسبوك” حيث كتب قائلاً: “مؤامرة كبيرة تحاك، وبأطراف للأسف محسوبة على ثورة فبراير، كلها تصب في صالح الثورة المضادة كلها تدور بين عقيله صالح وفائز السراج وتيار سياسي يريد أن يكون جزءاً من السلطة بأي ثمن” وفق قوله.

وتأتي “مخاوف الرفادي” بعد حديث خالد الفلاح المحلل السياسي الموالي لـ”حكومة الوفاق” حول أن “الانشقاقات الداخلية هي أخطر أمر يهدد ثورة فبراير، هناك تخوين وسوء فهم ورغبة بعض الأطراف في اختطاف فبراير ونسبها لأنفسهم دون غيرهم، نرجسية وحب للذات، وكلها عوامل هي السبب في الوضع الحالي” وفق قوله.

“الفلاح” أضاف في حوار مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء التابع للإخوان المسلمين – مساء أمس الأحد: “رأينا ذلك في لجنة الـ50، وكيف تغيرت طريقة التصويت، فالانشقاقات الداخلية شجعت البعثة الأممية لتغير طريقة التصويت في اللحظة الأخيرة، ونحن في أمس الحاجة إلى توحيد الصف الفبرايري بأسرع وقت ممكن لأن الوضع الحالي سيء” وفق تأكيده.