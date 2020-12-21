الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متفرقة على مناطق غرب البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، سقوط أمطار متفرقة على غالبية مناطق غرب البلاد، مشيرا إلى أن الأجواء ستكون مستقرة علي باقي المناطق.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن مناطق رأس أجدير حتى سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي ستكون بها فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على أقصى الساحل الغربي، وبعض مناطق الجبل، تشمل غدا غالبية المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط على سرت، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد و الواحات و مراده ستكون بها السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غـات و غدامس و الحمادة ستكون بها فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على أقصى الجنوب الغربي، يصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و24 درجة مئوية، كما ستكون مناطق الكفرة و السرير و تازربو السماء بها قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تترواح درجات الحرارة القصوى بين 21 و23 درجة مئوية.

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