حملة أمنية للحد من تهريب الوقود في زوارة

أعلنت مديرية أمن زوارة، انطلاق حملة أمنية موسعة للحد من بيع الوقود بطرق غير مشروعة على الطريق العام.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أنه تم ضبط عدد ممن يقومون ببيع الوقود بطرق غير مشروعة خارج محطات الوقود، بمنطقتي ابو كماش ورأس أجدير، وتم نقل الموقوفين إلى مقر مديرية امن زوارة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

والجدير بالذكر بأن هذه الحملة مستمرة للقضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية بالتنسيق والتعاون مع غرفة العمليات العسكرية بمدينة زوارة.