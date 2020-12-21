راشد: المسارين الاقتصادي والسياسي يستطيعان لجم المسار العسكري بقطع تمويل الحرب

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب المقاطع محمد راشد أن الأجدى تقديم المسارين الاقتصادي والسياسي على المسار العسكري، فنجاح المسارين يساعد كثيرًا في نجاح المسار الآخر، والعكس غير صحيح.

راشد اعتبر في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن المسارين يستطيعان لجم المسار العسكري بقطع تمويل الحرب.

وأكد على أنه “بخصوص الحالة الليبية الآن، فإنه لضرورة إيقاف الحرب تكون القوة العسكرية هي العنصر المهم والمنوط بإيجاد الحلول وإيقاف الاقتتال، ومسألة فقد الثقة بين قيادات الطرفين، فهي أقل ما يقال، بل يزاد عليها أن خمسة حفتر لا يستطيعون تجاوز الخطوط المرسومة لهم”، حسب زعمه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية