“عمل الوفاق” تبحث التعاون مع البرنامج الإنمائي لدعم الشباب

بحث وزير العمل والتأهيل، المهدي الأمين، مع نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، قوزي افيتش، سبل تعزيز التعاون المشترك، فيما يتعلق ببرامج دعم الشباب، وتوعيتهم بأهمية استخدام التكنولوجيا؛ لتحقيق التنمية المستدامة.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بمقر الوزارة في طرابلس؛ إمكانية الرفع من قدرات الشباب الليبي من الجنسين، خاصة في مجالات التدريب والتكوين المهني، ورفع كفاءة العناصر الطبية والطبية المساعدة، والطاقات المتجددة، ووضع برامج تدريبية مهنية وحرفية بمختلف مجالاتها التي ستساعد الشباب للانخراط في سوق العمل، إضافة إلى مناقشة إمكانية تقديم الدعم والمشورة حول وضع آليات لمخرجات التعليم والتدريب المهني وربطها بسوق العمل.

وخلُص الاجتماع، إلى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لإجراء دراسة تتعلق بالعنف الوظيفي في بيئة العمل، وإنشاء حاضنة أعمال خاصة بالمرأة، بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة.

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