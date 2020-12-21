مالية الوفاق تفرج عن مرتبات 63 ألف شخص نهاية ديسمبر الجاري

أكدت وزارة المالية حكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الإثنين، أنه سيتم الإفراج عن مرتبات 63 الف شخص عامل في قطاعات إدارية مختلفة نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه كان يتم تجهيز مرتبات 85 ألف شخص غير أن عملية المطابقة أسقطت نحو 10 آلاف مرتب لوجود أخطاء في بيانات أصحاب هذه المرتبات، بينما كان هناك نحو 12 آلاف ممن لديهم أرقام مالية سابقة شاملين بالأفراج المالي عن مرتباتهم الموقوفة .

وأشارت الوزارة أن الافراج عن المرتبات جاء وفقا لمنشور رقم (6) المعنى باعتماد الملاكات الوظيفية للقطاعات وإعتماد عقود العمل من قبل وزارة العمل والتأهيل.

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