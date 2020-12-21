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مالية الوفاق تفرج عن مرتبات 63 ألف شخص نهاية ديسمبر الجاري

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكدت وزارة المالية حكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الإثنين، أنه سيتم الإفراج عن مرتبات 63 الف شخص عامل في قطاعات إدارية مختلفة نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه كان يتم تجهيز مرتبات 85 ألف شخص غير أن عملية المطابقة أسقطت نحو 10 آلاف مرتب لوجود أخطاء في بيانات أصحاب هذه المرتبات، بينما كان هناك نحو 12 آلاف ممن لديهم أرقام مالية سابقة شاملين بالأفراج المالي عن مرتباتهم الموقوفة .

وأشارت الوزارة أن الافراج عن المرتبات جاء وفقا لمنشور رقم (6) المعنى باعتماد الملاكات الوظيفية للقطاعات وإعتماد عقود العمل من قبل وزارة العمل والتأهيل.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • وين هي الميزانية اللي بتصرفوا بها مرتبات الدولة فلست شن المرتبات اللي مازال فيه ياخونة ..؟ .. وزير الثقافة لحكومة السراج مادير معرض الكتاب في ظل جائحة كورونا ومهدد الموظفين بالحضور للمعرض أو قطع مرتباتهم رغم الانتشار الرهيب لكورونا لانه يريد زحمة بحيث يظهر للعالم بإن معرض الكتاب ناجح ويصرفوله ميزانية باش يصرفه على عاهراتها .. والكبير رافع الدلار باش المواطن يدفع تكلفة الحروب اليهودية في ليبيا من تسديد ديون المرتزقة الصهيونية في ليبيا .. والقذاذفة يعملون على تخصيص الاستثمارات والشركات الليبية لنفس بالتنسيق مع السراج وسرقة الاموال المجمدة وتحويلها لحساباتهم الشخصية بالتعاون المحافل اليهودية العالمية .

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