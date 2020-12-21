مالية الوفاق تفرج عن مرتبات 63 ألف شخص نهاية ديسمبر الجاري

أكدت وزارة المالية حكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الإثنين، أنه سيتم الإفراج عن مرتبات 63 الف شخص عامل في قطاعات إدارية مختلفة نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه كان يتم تجهيز مرتبات 85 ألف شخص غير أن عملية المطابقة أسقطت نحو 10 آلاف مرتب لوجود أخطاء في بيانات أصحاب هذه المرتبات، بينما كان هناك نحو 12 آلاف ممن لديهم أرقام مالية سابقة شاملين بالأفراج المالي عن مرتباتهم الموقوفة .
وأشارت الوزارة أن الافراج عن المرتبات جاء وفقا لمنشور رقم (6) المعنى باعتماد الملاكات الوظيفية للقطاعات وإعتماد عقود العمل من قبل وزارة العمل والتأهيل.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك