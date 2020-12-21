البرغثي: اللجنة العسكرية 5+5 هم من خيرة “ضباط الجيش” ولا تنقصهم الوطنية

ليبيا – رأى وزير دفاع الوفاق المعزول المهدي البرغثي أن اللجنة العسكرية 5+5 هم من خيرة “ضباط الجيش” ولا تنقصهم الوطنية، ولكن لم يحسبوا حساب ماوصفها بـ”العصابات المسلحة التي تعمل ضد ما الجيش”، والذي كان ما وصفه بـ”حصار طرابلس” من أجل التخلص منها ونزع أسلحتها، وفق زعمه.

البرغثي قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري إن هذه “العصابات” ما زالت تعمل بقوة ضد هذه اللجنة العسكرية؛ كون أفرادها ضباطًا حقيقيين في “الجيش الليبي”.

ونوّه إلى أن قرار وقف إطلاق النار وتشكيل قوة لتنفيذ ما اتفق عليه، خاصة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، يعتمد على جدية بعثة الأمم المتحدة بإلزام كافة الأطراف بذلك، ولو تم حتى بتدخل أممي، بحسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية