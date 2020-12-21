الوطني لمكافحة الأمراض: ليبيا تتخطى الـ 94 ألف إصابة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل 16 حالة وفاة و 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز في نشرته اليومية للوباء، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 95200 حالة منذ بداية الجائحة.

كما أشار المركز إلى أن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا وصل إلى 1369 حالة منذ بداية الجائحة.

واستلم المركز (3910) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (1504) عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (1000) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة (332) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها (50) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان (95) عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية (188) عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن (302) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر بلدية سوق الجمعة (81) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زواره (14) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق (6) عينات، ومختبر فرع المركز الوطني غدامس (4) عينات، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة (92) عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي (118) عينة، مختبر PCR مركز العزل زواره (124) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: (3270) عينة سالبة لفيروس كورونا، (640) عينة موجبة لفيروس كورونا (451 جديدة + 189 مخالطة).

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