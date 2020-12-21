ليبيا الان

البرنامج الغذائي يوزع مساعدات إنسانية في الجفرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قدم برنامج الغذاء العالمي مساعدات إنسانية إلى الأسر الأكثر احتياجا والنازحة والأرامل والمطلقات بمناطق هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء بالتعاون مع منظمتي عطاء الخير وقارة عافية للأعمال الانسانية.  

تضمنت هذه المساعدات زيت ومكرونة وارز وسكر وطماطم ودقيق التي تقدم من قبل هذه المنظمة الدولية.

 وأعلنت رئيسة منظمة قارة عافية يثرب مفتاح معيوف، بأن هذه الدفعة من المساعدات هي الاخيرة خلال هذا العام وسيتم خلال الفترة القادمة حصر الاسر المحتاجة والاكثر احتياجا وكذلك النساء اللواتي تعيل اسر من المطلقات والارامل.

وأضافت معيوف، أن اعداد الأسر المحتاجة قد ارتفعت مؤخرا نظرا للظروف المعيشية الصعبة في اغلب مناطق الجنوب الليبي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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