حرشاوي: أنقرة تجهز قاعدة الوطية في ليبيا لاستقبال طائرات “F-16” التركية

ليبيا – قال المختص في الشأن الليبي جلال حرشاوي أن المستشار عقيلة صالح يريد أن يكون قائد الجيوش، وهو ما لا يستطيع الأتراك قبوله، بحسب قوله.

حرشاوي أشار وفقًا لموقع “إرم نيوز” إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طوّر وجوده العسكري بقوة في ليبيا منذ الصيف الماضي، وبشكل خاص في القاعدة العسكرية الوطية (إلى الغرب بالقرب من الحدود التونسية)، والتي أعيد تنظيمها بالكامل لاستقبال طائرات “أف 16” وكذلك في قسم من ميناء مصراتة.

ولفت إلى أنه سيكون لدى الأتراك 700 ضابط وحوالي 3500 مرتزقة سوريون في ليبيا، محذرًا من أنّه إذا لم يؤخذ في الاعتبار رغبات أنقرة فإنها ستفعل أفضل ما لديها أي الحرب، وفق قوله.

وأضاف: “هذه الصعوبات كانت متوقعة، فالأشهر الستة الماضية كانت خادعة؛ حيث أراد الدبلوماسيون الاستفادة من الهدوء العسكري منذ يونيو الماضي، لجعله قاعدة عمل والتقدم نحو خطة سياسية دون القلق من التفاصيل التي تمثل اليوم عقبات كبرى”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية