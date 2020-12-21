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الرئاسي يقرر تعيين بلعيد مديراً عاماً لمصلحة الجمارك بطرابلس

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الأحد، قرارا بتسمية مدير عام لمصلحة الجمارك في طرابلس.

وأوضح المجلس في بيان له أن القرار نص على تسمية العميد بلعيد مديرًا عامًا لمصلة الجمارك، حيث كانت المصلحة تدار بدون مدير عام منذ فترة طويلة.

وكانت مجموعة من موظفي مصلحة الجمارك في طرابلس قد طالبت من حكومة الوفاق غير المعتمدة بتوفير حقوقهم المسلوبة والتي من بينها تعيين مصطفى عزام مديرًا عامًا للمصلحة قبل أن يقرر الرئاسي تعيين بلعيد.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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