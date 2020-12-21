بشراكة أممية ليبية.. إطلاق المبادرة الأولى «النقد مقابل العمل»

أقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المجلس الدنماركي للاجئين وبلدية أبو سليم شراكة لتنفيذ مبادرة “النقد مقابل العمل” الأولى في ليبيا.

وأوضحت المصادر أنه بتمويل من حكومة اليابان، ستسمح مبادرة “النقد مقابل العمل” الأولى في ليبيا للأشخاص المستهدفين الموجودين في بلدية أبو سليم بتلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستويات معيشتهم والمساهمة في اعتمادهم الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط.

وستستهدف المبادرة 100 عامل من بين الفئات السكانية المحلية الأكثر احتياجاً مثل النساء والنازحين والشباب والسكان المتضررين من النزاع والمهاجرين واللاجئين الذين سيكونون قادرين على دعم أسرهم والمساهمة في تحسين البنية التحتية العامة لمجتمعهم المحلي.

وحددت السلطات في بلدية أبو سليم بالفعل المباني والمناطق التي تتطلب بعض أعمال التنظيف وإعادة التأهيل الخفيفة التي يمكن أن يقوم بها المشاركون في هذا المشروع لصالح المجتمع بأسره.