صحيفة أسيوية: بعد عقاب جماعي طويل.. سكان تاورغاء يعودون لديارهم

نشرت صحيفة “داون” الباكستانية تقريرا حول مدينة تاورغاء الليبية مسلطة الضوء على العقاب الجماعي والمعاناة التي واجهها أبناء المدينة بسبب موقف الداعم للنظام السابق.

وقالت الصحيفة عندما تمت الإطاحة بالنظام السابق انتقم معارضوا ممن رأوا أنهم من مؤيديه بما في ذلك مدينة تاورغاء بأكملها التي أجبر سكانها البالغ عددهم 40 ألف نسمة على الفرار.

وأضافت الصحيفة الآن بعد ما يقرب من عقد من الزمان على اقتحام مجموعات مسلحة للمدينة وإضرام النيران في المنازل وتدمير المباني وترك المزارع في حالة خراب عاد سكان تاورغاء إلى ديارهم.

وأشارتا لصحيفة إلى أن العودة اقتصرت على حوالي ثلث السكان الأصليين للبلدة من بينهم عبد الغني عمر الذي افتتح صالونًا للحلاقة.

ونقلت الصحيفة عن عمر قوله “في البداية كان الأمر صعبا”، مضيفا “أقنعني أقاربي بدخول في مجال تصفيف الشعر.”

ويعود الناس إلى تاورغاء بعد سنوات من العيش في مخيمات مؤقتة لمحاولة طي صفحة فصل وحشي من حياتهم.

ومن جابها صرحت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن معظم سكان البلدة تعرضوا للتهجير الجبري لأنهم دعموا النظام السابق.

وتقع تاورغاء على بعد حوالي 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس بالقرب من مدينة مصراتة الساحلية. وفي نهاية أحداث 2011 المدعومة من الناتو تعرضت تاورغاء لهجمات من قبل مقاتلين من مصراتة.

وأجبر معظم سكان البلدة على النزوح بسبب العنف بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش التي نددت بما أسمته “العقاب الجماعي” و”جريمة محتملة ضد الإنسانية”.

ولعدة سنوات منعت مجموعات مسلحة الأهالي من العودة. تم نفي أبناء تاورغاء وعاشوا في فقر مدقع في ملاجئ في سهل صحراوي تعصف به الرياح.

لكن بعد توقيع اتفاق مصالحة في عام 2018 بدأ الناس في العودة ببطء إلى المدينة، لكن عودتهم لم تكن سهلة. وقال عمر -35 سنة- وهو يقص شعر أحد العملاء في صالون الحلاقة الوحيد في المدينة المهجورة “يرغب الكثير في العودة، لكنهم يترددون”.

ودُمرت البنية التحتية في تاورغاء ودمرت المباني وامتلأت الشوارع بالحفر فأثار الحرب في كل مكان.

لكن بعد اتفاق المصالحة والوعود التي قطعتها حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقراً لها بتلقي تعويضات قرر البعض أن الوقت قد حان للعودة.

وكان محمود أبو الهبل -جد أشيب الشعر يرتدي قبعة حمراء زاهية- من بين الأوائل. وأعاد الرجل البالغ من العمر 70 عامًا بناء منزله بشق الأنفس وساعد في زراعة ورعاية مئات من أشجار النخيل وأشجار الزيتون في مزرعته التي تم حرقها خلال الهجمات.

أُجبر أبو الهبل المتهم بأنه من أشد المؤيدين للنظام السابق على الفرار مع 26 من أفراد عائلته. وقال إن الناس اليوم يجب ألا يترددوا في العودة إلى ديارهم، مشددا “يجب أن نكون هنا”.

لكن التوترات السياسية بين الحكومتين المتنافستين التي ظهرت في الفوضى التي أعقبت وفاة القذافي تؤخر صرف التعويضات للسكان لإعادة بناء حياتهم.

وقال رئيس بلدية تاورغاء عبد الرحمن شكشك إن “غياب حكومة مركزية” وهو السبب وراء تأخر الأمر، مضيفا يجب خلق الوظائف وإعادة بناء المنازل لكن الحكومة مشغولة “بالصراعات والانقسامات”.

وتابع شكشاك أن طلبات بناء 1500 منزل في الأحياء التي دمرت خلال القتال “لم تلق آذاناً صاغية”.

وبعد أن سئم الانتظار وجد بعض السكان مثل تهاني خيري حياة جديدة في أماكن أخرى في ليبيا. وقالت خيري وهي أرملة وأم لأربعة أطفال وتعيش الآن في طرابلس “سيستغرق الأمر 10 سنوات على الأقل حتى تعود المدينة إلى ما كانت عليه في السابق”.

وأضافت “تاورغاء هي صورة طبق الأصل عن الفوضى في ليبيا”، مؤكدة لن يعود الاستقرار ما لم تكن هناك دولة قوية وموحدة.