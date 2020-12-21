«الشيخ كاره» يتخلى عن حليفه «باشاغا» مقابل أموال «حكومة السراج»

تخلى قائد جهاز قوة الردع الخاصة عبدالرؤوف كاره، عن حليفه القديم، فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق، رغبةً في ميزانية مستقلة سيمنحها له فائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي” على أن يكون تابعاً له بشكل مباشر، في وقت رأي فيه مراقبون أن قرار :السراج” بإعادة تنظيم جهاز قوة الردع الخاصة بقيادة الشيخ عبدالرؤوف كاره، ليصبح تابعاً له بشكل مباشر، وذمة مالية مستقلة، بعيدا عن وزارة الداخلية التي يترأسها فتحي باشاغا، يستهدف توفير غطاء أمنيا وولاء من قبل “الردع” لرئيس “المجلس الرئاسي” مباشرة.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ، قرارا بإعادة وجاء في القرار الذى تحصلت عليه “الساعة 24” ، يعاد تنظيم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بحيث يسمى “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة؛ ويتبع المجلس الرئاسي. ويتكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع له بقرار ويصدر من رئيس المجلس الرئاسي بناء على عرض من رئيس الجهاز.

وأكد الكاتب السياسي عزالدين عقيل، أن هناك عصابات تتصارع على النفوذ للوصول إلى خزائن المال العام والقيام بعمليات نهب جبارة دون رقيب أو حسيب في ليبيا.

وقال عقيل في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «العربية الحدث»: “في ليبيا الصراع ليس طائفيا أو أثنيا، ولكن الصراع عبارة عن عصابات تتصارع على النفوذ، للوصول إلى خزائن المال العام والقيام بعمليات نهب جبارة وكبيرة جدا دون حسيب أو رقيب، وبالتالي هذه التحالفات، هي تحالفات انتهازية، فحليف اليوم لن يكون كذلك غدا”.

وأضاف “هذه المليشيات والجماعات المسلحة ليس لها أي قواعد شعبية إطلاقا، مثلما هو الحال مع زعماء الطوائف في الصراعات أو النزاعات الأهلية وهذه هي تقريبا الأغلبية الغالبة من النزاعات المسلحة التي يكون الصراع بها اثني أو طائفي”.

وتابع “المجتمع الدولي يرفضهم بشدة أو يضعهم على مائدة للتفاوض، مثلما فعل مع نزاعات مسلحة سابقة في عدة دول، شيء غريب أن يصرون في ليبيا أن يأتوا بالحشرات وقطط الشوارع لكي تجلس حول مائدة التفاوض”. وواصل “عبد الرؤوف كاره ليس من النوع الذي يسلم قيادته للسراج، ربما يوظف نفسه في خدمته، فهذه هي طبيعة عمل الجماعات المسلحة، أنها تقدم أعمال بمقابل وربما تكون هذه الخطوة هي في سبيل توفير حماية للسراج”.

واستطرد “مليشيا الردع مكونة منذ بداية فبراير 2011، فعبد الرؤوف كاره، هو أحد من أسقطوا الدولة الليبية سقوطا حرا على يد الناتو وبعد ذلك شكل هذه المليشيا وسيطر على قاعدة معيتيقة، وتطورت مع الأيام، والسراج يحاول أن يوظف هذه الجماعة القوية في طرابلس لصالحه ويحاول استمالتها على حساب باشاغا”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس السابق للبعثة الأممية في ليبيا، غسان سلامة، في حوار تلفزيوني قبل أيام، أن هناك فئات داخل ليبيا مستفيدة ماليًا من الحرب والقتال، وتعمل على إفشال أي حل ومعارضة أي سلام، مشيرا إلى أن الصراع في ليبيا ليس طائفيا أو أثنيا، وإنما هو صراع على المناصب والأموال والسلطة، ولهذا هناك سيولة في التحالفات بليبيا.

كلام سلامة أعتبره كثير من المراقبين أنه تفسير حقيقي لما يجري في ليبيا اليوم، وهو الأمر الذي يمكن إسقاطه بسهولة على موقف كاره الذي كان إلى وقت قريب متحالفا مع باشاغا، وقد حظي بإشادات كبيرة منه، حتى أنه وصف قوة الردع بأنها القوة الوحيدة المحترفة والمنضبطة في طرابلس، لكن يبدو أن سطوة المال لا تقاوم عند الشيخ كاره الذي أمتثل مباشرة لقرار السراج، متخليا عن حليفه القديم الذي كان إلى وقت قريب يتشارك معه حتى “المنهج الفكري”.