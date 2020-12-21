معيتيق يلتقي وزير المالية والعمل المالطي

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، صباح اليوم الإثنين، وزير المالية والعمل المالطي كلايد كارونا، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين.

وتركز اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وإمكانية تطوير التعاون في مجال الاستثمار والتنمية، والاتفاق على بدء منح التأشيرات الأوروربية للمواطنين الليبيين نهاية شهر يناير القادم، والعمل على افتتاح خط جوي بين كل من ” فاليتا، طرابلس، بنغازي، مصراته” مباشرة إلى عدد من العواصم الأوروبية.