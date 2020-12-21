ليبيا الان

معيتيق يلتقي وزير المالية والعمل المالطي

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، صباح اليوم الإثنين، وزير المالية والعمل المالطي كلايد كارونا، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين.

وتركز اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وإمكانية تطوير التعاون في مجال الاستثمار والتنمية، والاتفاق على بدء منح التأشيرات الأوروربية للمواطنين الليبيين نهاية شهر يناير القادم، والعمل على افتتاح خط جوي بين كل من ” فاليتا، طرابلس، بنغازي، مصراته” مباشرة إلى عدد من العواصم الأوروبية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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