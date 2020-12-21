عماري يبحث مع سفير إيطاليا مستجدات ملتقى الحوار السياسي و«اجتماع غدامس»

بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد مع السفير الإيطالي لدى ليبيا غوزيبي بوتشينو مستجدات الوضع السياسي الراهن ومنتدى الحوار السياسي في تونس واجتماع مجلس النواب فى غدامس، وما سينتج عنهما من خطوات قد تمكن الليبيين من تجاوز الوضع الراهن والوصول إلى الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء في ديوان حكومة الوفاق اليوم الإثنين، حيث رحب الطرفان بالوصول إلى قرار لإجراء الانتخابات فى ديسمبر العام 2020؛ «لأنه هو الحل الوحيد الذي سيخرج ليبيا من الوضع الراهن»، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام في الحكومة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما تناول عماري وبوتشينو العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا إلى التعاون بين البلدين في مجالات المواصلات والتعليم.

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