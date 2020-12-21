بويصير يطالب بالتخلي عن العملة المحلية والتعامل بالدولار

قال المحلل السياسي محمد بويصير، اليوم الإثنين، إذا كان سعر الصرف بين العملة المحلية والدولار هي المعضلة، و العملة المحلية لا أحد آخر يستعملها وما يتم تصديرها كله مردوده بالدولار وكل ما في الأسواق مستورد بالدولار، متسائلا لماذا إذا لا يتم التعامل مباشرة بالدولار؟.

وأوضح بويصير في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هناك سبع دول في العالم وجدت في ذلك الحل لانهيار اقتصادها، بدءا بالسلفادور وانتهاء بزمبابوي مرورا بتيمور، مشيرا إلى أنه كل هذه الدول بدأت تستعيد استقرار السوق واستفادت من السياسات النقدية الأمريكية وبدأت اقتصادياتها تشهد نموا تدريجيا نتيجة لذلك.

وأشار بويصير إلى أن الدولة تبيع النفط بالدولار ثم يتم طبع دينارات لتوزيعها على المواطنين، ويتم استيراد المستلزمات بالدولار، متسائلا، لماذا نطبع الدينار ونتعارك على سعره؟”.

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