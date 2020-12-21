عماري زايد يلتقي السفير الإيطالي لبحث هذه الملفات

التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، اليوم الإثنين، سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جوزيني بوتشينو، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش عماري خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مستجدات الوضع السياسي الراهن ومنتدى الحوار السياسي في تونس واجتماع مجلس النواب في غدامس، وما سينتج عنهما من خطوات قد تمكن الليبيين من تجاوز الوضع الراهن والوصول إلى الانتخابات.

ورحب اللقاء، بالوصول إلى قرار لإجراء الانتخابات في ديسمبر2021م، لأنه هو الحل الوحيد الذي سيخرج ليبيا من الوضع الراهن.

كما تم التطرق إلى التعاون بين البلدين في مجالات المشاريع المشتركة في مجالي المواصلات والتعليم.