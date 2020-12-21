اتفاق على بدء منح التأشيرات الأوروبيية لليبيين.. وتحديد الموعد

ناقش، نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، مع وزير المالية والعمل المالطي “كلايد كارونا”؛ سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، استعراض العلاقات بين البلدين، وإمكانية تطوير التعاون في مجال الاستثمار والتنمية.

وخلُص الاجتماع إلى الاتفاق على بدء منح التأشيرات الأوروبية للمواطنين الليبيين بحلول نهاية شهر يناير القادم، إضافة إلى العمل على افتتاح خط جوي بين كل من “فاليتا ، طرابلس ، بنغازي، مصراته”، مباشرة، إلى عدد من العواصم الأوروبية.

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