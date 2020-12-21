أسعار العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الاثنين

لوحظ اليوم عدم استقرار لقيمة الدينار الليبي بين ارتفاع وانخفاض امام العملات الاجنبية في السوق الموازية، وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الاثنين 21 – 12 – 2020، مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة
1 دولار = 5.700 دينار ليبي
1 يورو = 6.940 دينار ليبي
1 جنيه استرليني 6.560 دينار ليبي
1 دينار ليبي = 0.600 دينار تونسي (في بن قردان)
حوالات دبي وتركيا = 5.710 دينار ليبي
فيما كانت قيم بيع الدولار مقابل الدينار الليبي بالصكوك والحوالات المصرفية لبعض المصارف كما يلي:
مصرف التنمية: 6.290 دينار
مصرف الجمهورية: 6.050 دينار
مصرف الوحدة: 6.350 دينار
المصرف الاسلامي: 6.090 دينار
مصرف الامان: 6.150 دينار
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك