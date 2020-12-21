أسعار العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الاثنين

لوحظ اليوم عدم استقرار لقيمة الدينار الليبي بين ارتفاع وانخفاض امام العملات الاجنبية في السوق الموازية، وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الاثنين 21 – 12 – 2020، مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة

1 دولار = 5.700 دينار ليبي

1 يورو = 6.940 دينار ليبي

1 جنيه استرليني 6.560 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.600 دينار تونسي (في بن قردان)

حوالات دبي وتركيا = 5.710 دينار ليبي

فيما كانت قيم بيع الدولار مقابل الدينار الليبي بالصكوك والحوالات المصرفية لبعض المصارف كما يلي:

مصرف التنمية: 6.290 دينار

مصرف الجمهورية: 6.050 دينار

مصرف الوحدة: 6.350 دينار

المصرف الاسلامي: 6.090 دينار

مصرف الامان: 6.150 دينار