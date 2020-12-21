«السفارة الأمريكية»: ملتزمون ببناء الفرص لتحسين بيئة الأعمال في ليبيا

قالت السفارة الأمريكية في طرابلس، إنها ملتزمة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ببناء الفرص في ليبيا من خلال تحسين بيئة الأعمال للابتكار والشركات الجديدة والاستثمار الأجنبي، وفق قولها.

أضافت “السفارة” في بيان: “أظهر الجيل القادم من رواد وقادة الأعمال في ليبيا إلتزامهم بتشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب الليبيين في معرض ليبيا للمشروعات الصغرى في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي”.

وقالت إن: “مكتب المبادرات الانتقالية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID/Office of Transition Initiatives يفخر بالمساهمة في هذا الحدث المهم الذي جمع القادة الليبيين الشباب من جميع أنحاء ليبيا” على حد قولها.