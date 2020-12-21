برنامج الغذاء العالمي يتصدق بمواد غذائية على الجفرة

تصدق برنامج الغذاء العالمي بمساعدات إنسانية على الأسر الأكثر احتياجا والنازحة والأرامل والمطلقات بمناطق هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء بالتعاون مع منظمتي عطاء الخير وقارة عافية للأعمال الإنسانية.

وتضمنت مساعدات زيت ومكرونة وارز وسكر وطماطم ودقيق

وأعلنت رئيسة منظمة قارة عافية يثرب مفتاح معيوف، أن هذه الدفعة من المساعدات هي الأخيرة خلال هذا العام وسيتم خلال الفترة القادمة حصر الأسر المحتاجة والأكثر احتياجا وكذلك النساء اللواتي تعيل اسر من المطلقات والارامل.

وأضافت معيوف، أن أعداد الأسر المحتاجة ارتفعت مؤخرا نظرا للظروف المعيشية الصعبة في اغلب مناطق الجنوب الليبي.

ويأتي هذا التصدق ضمن برنامج منح الإعانات للدولة الليبية بعد أن تحولت من دولة مانحة للمساعدات وداعمة للدول المحتاجة إلى دولة وشعب يتلقى الهبات .

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