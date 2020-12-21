الكزة: ليبيا دولة غير مستقرة ولا تسمح بإعادة الإعمار الآن

قال مدير المشروعات ببلدية بنغازي أسامة الكزة، اليوم الإثنين، إن إعادة إعمار البلاد ورفع الاقتصاد وتحقيق التنمية في ليبيا يحتاج إلى وقت كبير.

وأوضح الكزة في تصريحات صحفية، أنه يجب وضع خطة طويلة الآجل لتحقيق الإعمار داخل البلديات كل مدينة حسب ظروفها، مشيرا إلى أن ليبيا حاليا دولة غير مستقرة سياسيًا، واقتصاديًا، وأمنيًا، و لا تسمح بإعادة الإعمار الآن.

ولفت الكزة الى أن الأطراف المهمة في خطة إعادة الإعمار هم الحكومة الليبية ومصرف ليبيا المركزي، و البلديات، والجامعات، والنقابات، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والخبرات، والرقابة والتمويل والاتحاد الأوروبي، والمصارف الخاصة، والمصارف الخارجية الخاصة، والصناديق السيادية، والهيئات غير الحكومية الدولية، مشددا على ضرورة توفر رؤية تتعلق بتقييم الوضع العام، و أولويات، وتحديد صلاحيات، وخطة تشريعية وتطبيقية للقيام بإعادة الإعمار.

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