المشير حفتر يحيل تبعية 3 ألوية و14 كتيبة إلى رئاسة أركان القوات البرية

أعادت “القيادة العامة” ترتيب عدد من الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة العرية الليبية المشير خليفة حفتر بأن تؤل عدد من الوحدات والكتائب إلى رئاسة القوات البرية.

ونص قرار القيادة العامة رقم 539 لسنة 2020، الذي طالعته “الساعة 24″، على أن تؤول إلى رئاسة القوات البرية كل من اللواء 51 مشاة واللواء 71 مشاة واللواء 73 مشاة، والكتيبة 110 مشاة والكتيبة 117 مشاة والكتيبة 120 عمليات خاصة والكتيبة 129 مشاة والكتيبة 152 مشاة والكتيبة 161 مشاة والكتيبة 169 مشاة والكتيبة 177 مشاة والكتيبة 634 مشاة والكتيبة 644 مشاة والكتيبة 648 مشاة والكتيبة 654 مشاة والكتيبة 662 مشاة وكتيبة النقل والآليات الأولى.