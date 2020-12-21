الشهيبي: الشريف الوافي قرر خوض المنافسة على رئاسة المجلس الرئاسي

أكدت عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته توفيق الشهيبي، أن الشريف الوافي، صرح له بشكل شخصي بأنه قرر خوض المنافسة على منصب رئيس المجلس الرئاسي.

وأوضح الشهيبي، في مقابلة تلفزيونية أن الشريف الوافي عضو المؤتمر الوطني السابق أكد له أيضا أنه كان يتمنى استكمال الحوار السياسي، لافتا إلى أن بعض أعضاء لجنة الحوار أصروا على ترشيحه، وهو قبل خوض المنافسة.

وأضاف الشهيبي ، أن الوافي سيكون له تأثير في المنافسة، لأنه منخرط في العملية السياسية منذ 2012، ولديه ثقل اجتماعي في المنطقة الشرقية.

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