السفارة الأمريكية: ملتزمون ببناء الفرص وتحسين مناخ الابتكار بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 December, 2020

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا المساهمة في معرض ليبيا للمشروعات الصغرى مؤكدة التزامها ببناء الفرص في ليبيا من خلال تحسين مناخ الأعمال للابتكار والشركات الجديدة والاستثمارات الأجنبية.

وبينت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في سلسلة تغريدات بموقع “تويتر” أن الجيل القادم من رواد الأعمال وقادة الأعمال في ليبيا أظهروا التزامهم بتشجيع الإبداع والابتكار والفرص الاقتصادية للشباب الليبي المشارك في معرض ليبيا للمشروعات الصغرى الذي أقيم في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي.

وأكدت السفارة الأمريكية مساهمتها في المعرض الذي جمع القادة الليبيين الشباب من جميع أنحاء ليبيا مشيرة إلى التزامها بشدة ببناء الفرص في ليبيا من خلال تحسين مناخ الأعمال للابتكار والشركات الجديدة والاستثمارات الأجنبية.