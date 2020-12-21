دي مايو ينفي عقد صفقة مع “حفتر” لتبادل السجناء

نفى وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، اليوم الإثنين، قيامة بعقد صفقة تبادل سجناء مع حفتر بتسليم الصيادين الصقليين الذين تم تسليمهم الاسبوع الماضي في مدينة بنغازي، مقابل إطلاق سراح أربعة ليبيين مدانين في ايطاليا بتهمة الاتجار بالبشر والتسبب في مقتل مهاجرين.

وقال في تصريحات صحفية، أنه تم تحرير الصيادين دون تقديم أي مقابل، مشيرا الى أن الفضل يعود الى أجهزة الاستخبارات الإيطالية والسلك الدبلوماسي.

وأشار دي مايو إلى أنه توصل مع حفتر إلى اتفاق بشأن استئناف العلاقات والروابط التي كانت مقطوعة منذ القبض على الصيادين.

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