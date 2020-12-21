“الرئاسي” يُعيد تسمية مدير عام مصلحة الجمارك

أصدر رئيس المجلس الرئاسي الحكومة “الوفاق” قرارًا بشأن إعادة تسمية مدير عام مصلحة الجمارك.

وبحسب القرار الذي أصدره الرئاسي، ويحمل الرقم 928 لسنة 2020، فإنه تمت تسمية العميد سليمان علي سالم بلعيد مديرًا عامًا لمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية بحكومة الوفاق.

يشار إلى أن مصلحة الجمارك كانت تدار بدون مدير عام، وكان يديرها طيلة هذه الفترة نائب مدير عام مصلحة الجمارك العميد محمد الشيباني، كما أن مصلحة الجمارك تعد من المؤسسات القليلة التي لاتزال الإدارة فيها موحدة، وتعمل على مستـوى ليبيا.

وكان مدير عام مصلحة الجمارك، إمحمد الشيباني، قد بحث مع وزير المالية المالطي، كليد كروانا، ومدير الجمارك المالطية، جوزيف كتكوتي؛ في وقت سابق، مسودة مذكرة التفاهم المُتعلقة بالتعاون الإداري وتبادل المعلومات الجمركية؛ للتصدي للمخالفين، وذلك خلال زيارة قام بها مدير عام المصلحة والوفد المرافق له، إلى مالطا

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