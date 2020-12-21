ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

21 December, 2020

تسلمت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوفاق الوطني مستشفى “الصداقة التركي الليبي ” المقام بمدينة مصراتة من وكالة التعاون والتنسيق التركية “TEKA” واستكملت مراسم توقيع بروتوكول التسليم والاستلام .

وقال المكتب الإعلامي للوزارة إن هذا المشروع يأتي في ظل اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين على كل الأصعدة بما فيها الجانب الصحي .

وبحسب بروتوكول التعاون فإن وزارة الصحة التركية ستقدم الدعم الفني وتدريب الكوادر المشغلة للمستشفى .

هذا وتبلغ المساحة المغلقة للمستشفى حوالي 2400 متر مربع، ويتضمن أقساما للعلاج الطبيعي للنساء، والأطفال، والرجال، وقسم للطوارئ.