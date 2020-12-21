حرشاوي: أنقرة تجهز قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية” لاستقبال طائرات “F-16” التركية

أكد المختص في الشأن الليبي جلال حرشاوي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طوّر وجوده العسكري بقوة في ليبيا منذ الصيف الماضي، وبشكل خاص في القاعدة العسكرية عقبة بن نافع (الوطية) والتي أعيد تنظيمها بالكامل لاستقبال طائرات “أف 16” التركية وكذلك في قسم من ميناء مصراتة.

وأشار حرشاوي، إلى أنه سيكون لدى الأتراك 700 ضابط وحوالي 3500 مرتزق سوري في ليبيا، محذرًا من أنّه إذا لم يؤخذ في الاعتبار رغبات أنقرة فإنها ستفعل أفضل ما لديها أي الحرب، وفق قوله.

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