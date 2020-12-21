دغيم: مجلس النواب يدعو الأحزاب والسياسيين لتقديم مبادراتهم بشأن “الحوار”

صرح عضو مجلس النواب زياد دغيم بأن مجلس النواب سيشرع في جمع مبادرات الأحزاب والتنظيمات السياسية بشأن الحوار السياسي.

وقال دغيم في تصريح خاص لـ”الساعة 24″ اليوم الاثنين، إن لجنة مجلس النواب المكلفة بإعداد خارطة طريق بديلة لملتقى الحوار السياسي، دعت كل الأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية والمؤسسات والنخب إلى تقديم مبادراتهم بالخصوص.

وأوضح النائب عضو اللجنة المكلفة من مجلس النواب، أنهم سيجمعون المبادرات السياسية في مقترح واحد، من أجل تقديمه إلى مجلس النواب لإقراره في جلسة ستعقد بالخصوص في شهر يناير القادم.

وفي 14 ديسمبر الحالي، قرر مجلس النواب تشكيل لجنة من 7 أعضاء، لاقتراح خطة بديلة في حال فشل الحوار السياسي.

ونص قرار المجلس رقم 20 لسنة 2020، على تشكيل لجنة برئاسة النائب بدر علي سليمان موسى وعضوية النواب زياد دغيم وحسين صالح الزرقاء ومصباح دومة وخديجة أحمد أبو بكر الزروق وإبراهيم أبو بكر الدرسي ومفتاح امراجع محمد.

وحدد القرار، الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، موعد انتهاء أعمال اللجنة بتقديم تقرير تفصيلي لمجلس النواب يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعما ما أمكن بالوثائق والمستندات في هذا الشأن.

يشار إلى أن مجلس النواب استأنف جلسته الرسمية الاثنين الماضي بمقره الدستوري في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور احميد حومه.