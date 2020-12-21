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«الشركسي»: «الرئاسي» يقود طرابلس لـ«فجر ليبيا 2» لفرض نفسه كسلطة أمر واقع

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

اتهم أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس، حكومة الوفاق، باذدواجية المعايير، لقولها أنها مستعدة لتسليم السلطة، ولسعيها في الوقت ذاته لعرقلة الاتفاق السياسي من خلال مستشاريها وبعض موظفيها.

“الشركسي” قال في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” اليوم، إن الحكومة تسعى إلى فجر ليبيا 2، وإدخال طرابلس في حرب جديدة لفرض نفسها كسلطة أمر واقع الفترة المقبلة، متسائلاً عن جدوى ترميم المجلس الرئاسي، وتسليمه خارطة الطريق لتنفيذها وصولاً لانتخابات ديسمبر 2021.

أضاف “الشركسي” واصفاً المجلس الرئاسي بـ”العاجز” والذي ليس لديه القدرة إلا لتهيئة الأجواء لحرب جديدة، الفترة المقبلة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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