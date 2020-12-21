خارجية إيطاليا تنفي إبرام صفقة تبادل سجناء مع ليبيا لتحرير الصيادين الصقليين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 December, 2020

نفى وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو ما تردد من أنباء بشأن إبرام صفقة تبادل سجناء مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر أسفرت عن تحرير الصيادين الصقليين الأسبوع الماضي في مدينة بنغازي، مقابل إطلاق سراح أربعة ليبيين مدانين في ايطاليا بتهمة الاتجار بالبشر والتسبب في مقتل مهاجرين.

وقال دي مايو، في مداخلة مع التلفزيون الايطالي مساء أمس على هامش زيارته للدوحة، “تم تحرير صيادينا دون تقديم أي مقابل”، مشيرا الى أن “الفضل يعود إلى أجهزة استخباراتنا وسلكنا الدبلوماسي” بحسب وكالة آكي.

وأردف “أنا سعيد جدًا بعودتهم إلى إيطاليا في البداية طلب حفتر الإفراج عن 4 ليبيين في إيطاليا مدانين في حكم صادر عن محاكم الدرجة الثانية بتهمة الإتجار بالبشر. لم يكن ذلك مقبولًا. ثم توصلنا إلى مواقف أكثر اعتدالًا بطلبه منا أن نستأنف العلاقات” وقال دي مايو “أعدنا الروابط التي كانت قد انقطعت منذ القبض على الصيادين، دون أي مقابل” لتحريرهم بعد أن احتجزتهم السلطات في شرق ليبيا مطلع سبتمبر الماضي بتهمة اختراق المياه الاقليمية الليبية.