ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

21 December, 2020

من المنتظر أن يشرع مجلس النواب ،خلال الأيام القادمة ،في جمع مبادرات الأحزاب والتنظيمات السياسية بشأن الحوار السياسي ،وفق ما أفاد به عضو مجلس النواب زياد دغيم.

وقال دغيم في تصريحات صفحية ،اليوم الاثنين ،”إن لجنة مجلس النواب المكلفة بإعداد خارطة طريق بديلة لملتقى الحوار السياسي، دعت كل الأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية والمؤسسات والنخب إلى تقديم مبادراتهم بالخصوص”.

وأوضح النائب عضو اللجنة المكلفة من مجلس النواب، أنهم سيجمعون المبادرات السياسية في مقترح واحد، من أجل تقديمه إلى مجلس النواب لإقراره في جلسة ستعقد بالخصوص في شهر يناير القادم.

وكان مجلس النواب استأنف جلسته الرسمية الاثنين الماضي بمقره الدستوري في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور احميد حومه.