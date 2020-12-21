إصابة 4 أطباء بمركز بنغازي الطبي بفيروس «كورونا» للمرة الثانية

أعلن مركز بنغازي الطبي، اليوم الاثنين، عن إصابة أربعة أطباء بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» للمرة الثانية خلال عملهم وتواجدهم ببرج الأمل بالمركز، متمنيا لهم السفاء العامل.

وقال المركز عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الأطباء الأربعة الذين أصيبوا بالفيروس للمرة الثانية منهم طبيبين عناية فائقة وطبيبين تغذية علاجية.

وأكد مركز بنغازي الطبي «التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لغرض إرسال عينات الأطباء المصابين لمختبرات متقدمة للتأكد من وجود تحور جيني للفيروس».

– «بنغازي الطبي»: تسجيل 8 إصابات بـ«كورونا» خلال 3 أيام

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مركز بنغازي الطبي تسجيل ثماني إصابات بفيروس «كورونا المستجد» خلال ثلاثة أيام، وذلك بين يومي الخميس إلى السبت الماضيين.

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