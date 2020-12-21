للمرة الثانية.. سفارة ليبيا بـ”بيلاروسيا” تتهم مسلحين تابعين لـ”الوفاق” باقتحام مقرها

اتهمت السفارة الليبية لدى بيلاروسيا حكومة الوفاق باقتحام مقرها في العاصمة منيسك والاعتداء على القائم بالأعمال محمد مرعي، من خلال تأجير مجموعات مسلحة لتنفيذ المهمة.

وقالت السفارة، في بيان لها، إن مليشيا تابعة لحكومة الوفاق بقيادة محمد عبدالله المغراوي ابن السفير السابق للسفارة الليبية ببيلاروسيا، اقتحمت مقر السفارة برفقة مجموعة من المرتزقة الأجانب.

وأوضح البيان الذي نشرته وسائل إعلام ورصدته “الساعة 24″، أنهم اعتدوا على القائم بالأعمال محمد مرعي ستيتة التابع للحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب.

وتعد هذه الواقعة الاعتداء الثاني على السفارة نقسها من قبل حكومة الوفاق، إذ إكد القائم بأعمال سفارة ليبيا في بيلاروسيا محمد ستيتة، في أغسطس الماضي، أن 40 شخصا هاجموا مقر سفارته في منيسك.

وقال ستيتة في مقطع فيديو إنه أثناء الاعتداء كان هناك عدد من الأشخاص بينهم دبلوماسيون سابقون يقومون بأعمالهم داخل المبنى.

وعرض القائم بأعمال سفارة ليبيا في بيلاروسيا، مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة تظهر بضعة أشخاص، بعضهم ملثمون وقد قفزوا السور إلى داخل مبنى السفارة.

ودعت وزارة الخارجية الليبية وقتئذ السلطات في بيلاروسيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن سفارتها في منيسك.