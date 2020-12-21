“الوفاق”: عماري زايد يبحث مع السفير الإيطالي “مشروعات المواصلات”

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد، اليوم الإثنين، سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جوزيني بوتشينو.

وزعمت حكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24” أن الاجتماع جاء لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفة أن زايد ناقش خلاله مستجدات الوضع السياسي الراهن ومنتدى الحوار السياسي في تونس واجتماع مجلس النواب فى غدامس، وما سينتج عنهما من خطوات قد تمكن الليبيين من تجاوز الوضع الراهن والوصول إلى الانتخابات، على حد قوله.

وأضاف البيان: “رحب اللقاء، بالوصول إلى قرار لإجراء الانتخابات فى ديسمبر2021م، لأنه هو الحل الوحيد الذي سيخرج ليبيا من الوضع الراهن”.

وادعى البيان: “تم التطرق إلى التعاون بين البلدين في المشروعات المشتركة في مجالي المواصلات والتعليم”.