ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

21 December, 2020

أعلن مركز بنغازي الطبي إصابة 4 أطباء للمرة الثانية بفيروس كورونا ،مشيرا أن الأطباء أصيبوا خلال عملهم ببرج الأمل في مركز بنغازي الطبي حيث يواصلون الليل بالنهار دون كلل أو ملل لتقديم العون للمرضى.

ودعا المركز في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،بالشفاء للأطباء الذين أصيبوا بفيروس كورونا للمرة الثانية.

وأشار المركز إلى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لغرض التصدق بعينات للأطباء المصابين لمختبرات متقدمة للتأكد من وجود تحور جيني للفيروس.