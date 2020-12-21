باشاغا والجويلي يناقشان كيفية دعم مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»

ناقش المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة الجويلي، كيفية دعم مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء باشاغا والجويلي جرى خلاله التباحث حول عدد من المواضيع العسكرية, فيما يخص الدعم العسكري والأمني والتعاون المشترك, وكذلك استعراض الوضع السياسي والأمني داخل البلاد.

وأضافت الوزارة أن اللقاء جرى خلاله «أيضاً مناقشة مخرجات لجنة 5+5 وكيفية دعمها للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم المصلحة الوطنية, بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك».

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