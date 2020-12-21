معيتيق يتفق مع مالطا على بدء منح التأشيرات الأوروبية لليبيين نهاية يناير القادم

اللقاء تركز وفقًا لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي على استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وإمكانية تطوير التعاون في مجال الاستثمار والتنمية والاتفاق على بدء منح التأشيرات الأوروربية للمواطنين الليبيين نهاية شهر يناير القادم، والعمل على افتتاح خط جوي بين كل من “فاليتا، طرابلس، بنغازي، مصراته” مباشرة إلى عدد من العواصم الأوروبية.