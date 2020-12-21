ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

21 December, 2020

أجرى فرع جهاز الحرس البلدي ببلدية قمينس ،اليوم الاثنين ،بجولة تفتيشية واسعة على المطاعم والاستراحات الواقعة على الطريق العام وذلك بناء على تعليمات رئيس شؤون المراكز بجهاز الحرس البلدي قمينس العميد محمود طاهر.

وقال رئيس مركز الحرس البلدي المقرون الرائد صلاح فرج ،في تصريح لوكالة الأنباء الليبية ،إنه أجرى جولة في نطاق منطقة المقرون وتم التفتيش خلالها المطاعم والاسترحات الواقعة بالمنطقة.

كما شدد جهاز الحرس البلدي ببلدية قمينس عبر مكتبه الاعلامي على ضرورة اتباع التعليمات والالتزام بها وذلك حفاظا على صحة المواطن وتحقيق السلامة الغذائية له مؤكدًا أن الفرع سيتخذ اجراءت صارمة جيال من يخالف التعليمات.