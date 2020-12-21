السلاك: قرار السرج بشأن مليشيا الردع جاء لمواجهة استفحال نفوذ باشاغا

قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك، إن قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج بشأن فصل جهاز مليشيا ما يسمى بقوة الردع عن وزارة الداخلية في حكومته وإلحاقه به قد يكون مرتبطا بالأحداث الراهنة وبعض التحولات على الأرض ولمواجهة استفحال نفوذ وزير الداخلية فتحي باشاغا، وقد يكون محاولة لتحصين جبهات داخلية.

وأوضح السلاك أن مليشيا الردع من أكثر التشكيلات قوة وتنظيما وتمتلك قاعدة معلوماتية وأن السجال بسببها لن يتطور إلى أكثر من مماحكات، مشددا على أهمية البعد عن أية سجالات أو مناوشات سواء على الصعيد الأمني أو السياسي لأنها لن تصب في صالح تعبيد الطريق نحو العملية الانتخابية المرتقبة في ديسمبر عام 2021.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج، قد قرر فصل جهاز مليشيا ما يسمى بقوة الردع عن وزارة الداخلية في حكومته وإلحاقه به ليصبح تابعًا له بشكل مباشر بذمة مالية مستقلة، بعيدا عن وزارة الداخلية التي يترأسها فتحي باشاغا.

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