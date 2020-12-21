مركز بنغازي الطبي يعلن إصابة 4 أطباء بفيروس كورونا

أعلن مركز بنغازي الطبي إصابة 4 أطباء للمرة الثانية بفيروس كورونا.

وقال المركز في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الأطباء أصيبوا خلال عملهم ببرج الأمل في مركز بنغازي الطبي حيث يواصلون الليل بالنهار دون كلل أو ملل لتقديم العون للمرضى.

دعا مركز بنغازي الطبي بالشفاء للأطباء الذين أصيبوا بفيروس كورونا للمرة الثانية.

وأشار المركز إلى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لغرض التصدق بعينات للأطباء المصابين لمختبرات متقدمة للتأكد من وجود تحور جيني للفيروس

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