العوكلي: الوضع الوبائي في ليبيا ضبابي.. ونحتاج لـ 10 مليون جرعة من لقاح “فايزر” ضد كورونا

ليبيا – اعتبر وزير الصحة الأسبق في الحكومة الليبية رضا العوكلي أن المعلومات حول انتشار فيروس كورونا في ليبيا والوضع الوبائي غير كافية، في ظل عزوف عدد كبير من المرضى المصابين بالفيروس عن الذهاب للمستشفيات، لذلك الأرقام غير مؤكدة.

العوكلي أرجع خلال مداخلة عبر السكايب لبرنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد زيادة عدد الحالات في ليبيا خلال شهر نوفمبر أكثر من ديسمبر إلى عدم إجراء التحاليل الكافية من المسحات التي تكشف الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد على أنه في حال لم يتم توفير المسحات الكافية لن يكون لديهم القدرة على تحديد عدد الحالات في ليبيا، داعيًا المسؤولين إلى ضرورة توفير المسحات بما يكفي، والفصل بين عدد المسحات التي تجرى لدواعي السفر خارج البلاد.

وقال: إن الوضع الوبائي يعتبر ضبابيًا للآن، أما بالنسبة للتطعيمات فهي مازالت مجهولة وغير معروف إن كان هناك إمكانية للحصول على التطعيمات اللازمة.

كما أضاف: “نحتاج 10 مليون جرعة وهي كمية كبيرة لكن يجب توفيرها، مؤسسة القياسات الصحية في واشنطن وجدت أن استخدام الكمامات أكثر جدوى من التطعيمات، الإغلاق الكامل والجزئي يحدث في دول منظمة، والحديث عن الاحترازات المتوفرة وما ستخدم في أوروبا وأمريكا لا ينطبق علينا، ومن الصعب جدًا أن تقول للمواطن لا تخرج من منزلك لتحصل على كامل احتياجاتك”.

وتابع: “تحول جينات كوفيد 19 أمر متوقع، قد يحدث أكثر من مرة في الأشهر القليلة القادمة، علينا أن نكون حريصين جدًا، فالتحولات الماضية لم تؤثر على قدرة الفايروس ولا على شدة المرض الذي يورثه الفيروس، التحول الذي حدث في بريطانيا زاد من قدرة الفايروس على الانتشار، لكن ما هو غير معروف للآن هل المرض يزيد أو ينقص؟ وبعد الإصابة به هل سيكون أكثر أو أقل؟ هذا غير معروف. نامل أن يكون تحور الفايروس يقلل من شدته وعلى المدى الطويل سنتعامل مع كورونا كحالات الإنفلونزا، نأمل أن تؤثر اللقاحات على الفيروسات حتى المتحوّرة منها”.

العوكلي اختم حديثه قائلًا: “لا يمكن نقل العدوى من شخص يتم تطعيمه مع شخص آخر، لو توفر لدينا تطعيم فايزر ساستعد لأخذه؛ لأنه يمنع احتمال نقل المرض، تطعيم فايزر يحتاج أن يحفظ في درجة حرارةً -80، هذه الحرارة غير متوفرة في ليبيا، لكن نحن على استعداد لتوفير الثلاجات بشكل كافٍ”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية